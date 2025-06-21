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        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 21:39 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:47
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        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ümit K. idaresindeki 55 AGM 051 plakalı otomobil, Ladik-Taşova kara yolu Kabacagöz Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Osman, Ömer ve Miraç K, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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