Samsun'da elektrikli ocak içine gizlenmiş silah ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Kargonun, A.B.D. (25) ve A.D'ye (18) ait olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo ile gönderilen pakette yaptıkları aramada, elektrikli ocak içine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile 57 mermi ele geçirdi.

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