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        ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikleri teknolojiyle buluşturuyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:19
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        ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikleri teknolojiyle buluşturuyor
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde ziyarete açılan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanlarında minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

        Şenlik Sorumlusu Seçil Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın 50. yılına özel Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da olduklarını söyledi.

        Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanları ile miniklere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledikleri ifade eden Erbay, "Mucitler Müzemizde eski mucitlerin şu an ASELSAN teknolojilerine olan etkileri ve çıkan teknolojik faaliyetleri sergiliyoruz. Yanlarında videolar yayınlanıyor. Bilim şovu etkinliğimiz var, çocuklara daha çok bilimi sevdirebilmek için. ASELSAN'ın amaçlarından biri de bu zaten. Bir de her gün 3 boyutlu dijital kitabımız var." diye konuştu.

        Erbay, çocukların etkinliklerde hem eğlendiğini hem de bilime yönlendirildiğini ifade etti.

        Etkinlik sonunda katılımcı çocuklara kitap hediye ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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