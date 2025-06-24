Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minik eller temsili arkeolojik kazı yaptı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, miniklerin katılımıyla "arkeolojiyi sevdirme" etkinliğinde temsili arkeolojik kazı çalışması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Samsun'da etkinlikler sürüyor.

Festival kapsamında Samsun Müzesi Arkeopark Alanı'nda anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik "arkeolojiyi sevdirme" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Müzesinde görevli sanat tarihçisi Rafet Karaçal, AA muhabirine, etkinliğin Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklara tarihi ve arkeolojiyi sevdirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Miniklere yönelik kazı deneyimleme sağladıklarını anlatan Karaçal, "Bu sayede çocukların tarih, arkeoloji ve bu alanda bilinç sahibi olması ile tarihi eserlerin müzeye kazandırılması sürecini onlara aktarıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Hatice Biçer ise arkeolojinin ne kadar güzel bir meslek olduğunu öğrendiğini anlatarak, "Tarihi eserleri bulmamızın ne kadar heyecan verici olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Birazcık üstümüz kirlense de buna değer." diye konuştu.