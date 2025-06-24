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        "Fareler ve İnsanlar" oyunu Samsun'da sanatseverlerle buluştu

        İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Fareler ve İnsanlar", Samsun'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:44
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        "Fareler ve İnsanlar" oyunu Samsun'da sanatseverlerle buluştu
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        İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Fareler ve İnsanlar", Samsun'da sahnelendi.

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck tarafından kaleme alınan "Fareler ve İnsanlar" romanından uyarlanan oyun, İzmir Devlet Tiyatrosunca, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        Eserin yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu üstlenirken, çevirisini Zeynep Avcı yaptı.

        İki perdelik oyunun dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini ise Erşah Gülerbaşlı ile Ari Barokas hazırladı.

        Eserin konusu özetle şöyle:

        "Hayatlarını kazanabilmek için çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."

        Sanatseverlerden ilgi gören oyun, yarın 20.00'de tekrar sahnelenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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