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        Samsun'da 200 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:20 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:20
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        Samsun'da 200 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 200 bin kaçak makaron ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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