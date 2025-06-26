Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semanur Çalışkan (24) yönetimindeki 55 ASR 107 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi mevkisinde, refüjdeki bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçip devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Melek Topal (24), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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