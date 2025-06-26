Atatürk'ün Samsun'a ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası sergileniyor

İLYAS GÜN - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da açılan sergide, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Samsun Müzesi'nde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün arşivlerinden oluşan "Atatürk'ün Samsun'u" adlı sergi açıldı.

Sergide Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a gelişlerinde çekilen fotoğraflarla o dönem yayınlanan gazete ve dergiler bulunuyor.

Toplam 120 eserin bulunduğu sergide, Atatürk'ün Samsun'a 1924 yılında ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası da yer alıyor.

Serginin bilimsel danışmanlığını yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ercan Yalçın, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortak çalışma yaparak sergiyi oluşturduklarını söyledi.

Sergide Atatürk'ün Samsun'a dört kez gelişini anlatmaya çalıştıklarını belirten Yalçın, "Ziyaretçilerimiz, Atatürk'ün erken Cumhuriyet evresini anlayabilme şansını elde ediyor. Atatürk'ün gözünde Samsun neydi, Samsunluların gözünde Atatürk neydi, bunu sergimizde aksettirmeye çalıştık. Bunu verirken de Atatürk'ün Samsun'a seyahatleri üzerinden kurgu gerçekleştirdik." dedi.

Yalçın, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ilk kez 19 Mayıs 1919'da geldiğini anımsatarak, "Bandırma Gemisi ile Tütün İskelesi'nden ilk adımı Samsun'a attı ve bu, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi oldu. Dolayısıyla Samsun, Türkiye tarihimiz açısından çok kıymetli bir şehir, bağımsızlığımız açısından önemli bir kent. Atatürk'ün hayatında çok kıymetli bir alanı kapsıyor." ifadelerini kullandı.

- Ahali, Piyasa, Haber, Güneş ve Hilal gazeteleri aynı başlıkla çıkmış

Atatürk'ün Samsun'a ikinci kez 20 Eylül 1924'te geldiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti: