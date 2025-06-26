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        Atatürk'ün Samsun'a ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası sergileniyor

        İLYAS GÜN - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da açılan sergide, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:14
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        Atatürk'ün Samsun'a ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası sergileniyor
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        İLYAS GÜN - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da açılan sergide, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası ilgi görüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Samsun Müzesi'nde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün arşivlerinden oluşan "Atatürk'ün Samsun'u" adlı sergi açıldı.

        Sergide Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a gelişlerinde çekilen fotoğraflarla o dönem yayınlanan gazete ve dergiler bulunuyor.

        Toplam 120 eserin bulunduğu sergide, Atatürk'ün Samsun'a 1924 yılında ikinci gelişini aynı başlıkla duyuran 5 gazetenin ortak nüshası da yer alıyor.

        Serginin bilimsel danışmanlığını yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ercan Yalçın, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortak çalışma yaparak sergiyi oluşturduklarını söyledi.

        Sergide Atatürk'ün Samsun'a dört kez gelişini anlatmaya çalıştıklarını belirten Yalçın, "Ziyaretçilerimiz, Atatürk'ün erken Cumhuriyet evresini anlayabilme şansını elde ediyor. Atatürk'ün gözünde Samsun neydi, Samsunluların gözünde Atatürk neydi, bunu sergimizde aksettirmeye çalıştık. Bunu verirken de Atatürk'ün Samsun'a seyahatleri üzerinden kurgu gerçekleştirdik." dedi.

        Yalçın, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ilk kez 19 Mayıs 1919'da geldiğini anımsatarak, "Bandırma Gemisi ile Tütün İskelesi'nden ilk adımı Samsun'a attı ve bu, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi oldu. Dolayısıyla Samsun, Türkiye tarihimiz açısından çok kıymetli bir şehir, bağımsızlığımız açısından önemli bir kent. Atatürk'ün hayatında çok kıymetli bir alanı kapsıyor." ifadelerini kullandı.

        - Ahali, Piyasa, Haber, Güneş ve Hilal gazeteleri aynı başlıkla çıkmış

        Atatürk'ün Samsun'a ikinci kez 20 Eylül 1924'te geldiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Eylül ayında Samsun'a geliyor. Samsunlular çok heyecanlı, Mustafa Kemal Paşa çok heyecanlı çünkü Samsun demek kendisini 5 yıl öncesine, Milli Mücadele yıllarına götürecek. Çok önemli bir şey yapılıyor Samsun basını tarafından. Gazi Paşa'nın Samsun'a gelişini tek bir nefesten, tek bir sesten dile getirmek açısından Samsun'da yayınlanan 5 yerel gazete; Ahali, Piyasa, Haber, Güneş ve Hilal gazeteleri, ziyaret duyurusunu yaparken tek yayın, tek nüsha olarak çıkıyor. Hepsinin isimlerinin yer aldığı gazetede manşet tek. Manşetlerinde 'Ey zafer nuru büyük Gazi, bugün bastığın yer 5 yıl evvel size aksettiği ilham ile inler' diye belirtiyorlar. Bu şekilde Gazi Paşa'nın Samsun'da tek yürekten karşılanışını basın üzerinden de takip edebilme şansını elde etmiş oluyoruz."

        Sergi, 29 Haziran'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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