Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Bosch Tech Day 2025, yapay zekanın (AI) günlük yaşamı ve endüstriyi nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. Teknoloji devi Bosch, yapay zekayı iş süreçlerinin kalbine yerleştirerek ürünlerini daha akıllı, güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedeflediğini açıkladı. e-Bisikletler için menzil kontrolünden orman yangını tespit sistemlerine, akıllı fırınlardan otonom sürüş teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede tanıtılan yenilikler, Bosch’un “Yaşam için Teknoloji” vizyonunu somutlaştırdı. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, yapay zekanın insanlık tarihindeki etkisini matbaanın icadına benzeterek, “Bu teknoloji, sadece günlük yaşamı değil, insanın kendini algılama biçimini de değiştirecek” ifadelerini kullandı. Şirket, 2027’ye kadar yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım yapmayı planlarken, 2035’e kadar otonom sürüş çözümleriyle 10 milyar Euro’yu aşan satış hedefliyor.

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İNOVASYONUN MERKEZİNDE YAPAY ZEKA

Bosch, yapay zekayı bir teknoloji trendinden öte, iş süreçlerini ve ürünleri dönüştüren bir katalizör olarak gördüğünü vurguluyor. Şirket, 2023’te tüm ürünlerinin ya yapay zeka içermesi ya da yapay zeka ile üretilmesi hedefine planlanandan iki yıl önce ulaştığını açıkladı. Hartung, “Yapay zeka, inovasyonları daha hızlı geliştirmemizi ve iş fırsatlarına dönüştürmemizi sağlıyor” diyerek Bosch’un lider konumuna vurgu yapıyor. Avrupa Patent Ofisi’nde 1.500’ün üzerinde yapay zeka patente sahip olduğunu açıklayan firma, 5.000 yapay zeka uzmanıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 2019’dan beri yürütülen “AI Academy” programı ile ise, 65.000’den fazla çalışanın yapay zeka eğitimi aldığı açıklandı. Şirket, 200 petabaytlık sensör verisi tabanını federe öğrenme yöntemiyle değerlendirerek, veri paylaşımı olmadan küresel sunucularda yapay zeka modellerini eğittiğini de vurguladı.

GÜNLÜK HAYATA DOKUNAN AKILLI ÇÖZÜMLER Bosch’un Tech Day’de tanıttığı ürünler, yapay zekanın günlük yaşamı nasıl kolaylaştırdığını gösterdi. Bosch Series 8 Fırın, kameralar ve sensörlerle donatılmış yapay zeka sistemiyle 80 farklı yemeği tanıyor, optimum pişirme yöntemi ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor, hatta kızarma derecesini kişiselleştiriyor. eBike Menzil Kontrolü, sürücülerin batarya endişesini ortadan kaldırıyor; yapay zeka, rota yüksekliği, sistem ağırlığı ve sürüş davranışını analiz ederek destek seviyesini optimize ediyor. Revol Beşik, bebeklerin kalp atış hızı ve solunum gibi yaşamsal belirtilerini izliyor, hava yolunu tıkayan nesneleri tespit ediyor ve gerektiğinde otomatik sallama özelliğiyle ebeveynlere destek oluyor. Kullanıcılar, verilerin Bosch’un şifrelenmiş sunucularında mı yoksa çevrimdışı mı saklanacağına karar verebiliyor, böylece gizlilik korunuyor. Duvar Tarayıcısı ise radar sinyalleri ve yapay zeka algoritmalarıyla duvar içindeki kabloları, metal kirişleri ve boşlukları hassas bir şekilde tespit ederek kendin-yap projelerini kolaylaştırıyor. REKLAM ENDÜSTRİDE YENİ ÇAĞ, AJAN TEMELLİ YAPAY ZEKA Bosch, endüstriyel teknolojilerde özerk ve ajan temelli yapay zeka ile üretimi yeniden şekillendiriyor. Ajan Temelli Yapay Zeka Çerçevesi, üretim süreçlerini otomatikleştiren ve özelleştirilebilir ajanlarla verimliliği artırıyor. Örneğin, bir makine arızasında yapay zeka ajanı, çalışana sesli arayüz üzerinden ana dilinde talimatlar veriyor, sorunu çözüyor ve kök neden analiziyle gelecekteki hataları önlüyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Tanja Rueckert, “Özerk yapay zeka, üretime akıllı telefonun internete sağladığı ivmeyi getiriyor” ifadelerini kullandı. Bosch, 2025 sonbaharından itibaren bu platformu diğer şirketlere açarak, programlama bilgisi gerektirmeden çok ajanlı sistemler oluşturmayı mümkün kılacak. Almanya, Macaristan ve Hindistan’daki tesislerde kullanılan bu sistemler, yılsonunda piyasaya sürülecek ve bir tesiste yıllık milyonlarca Euro tasarruf sağlayabilecek.

OTONOM SÜRÜŞTE GÜVENLİK VE ÖNGÖRÜ Bosch’un otonom sürüş alanındaki yapay zeka çözümleri, güvenliği ve verimliliği yeni bir seviyeye taşıyor. 200 petabaytlık sensör verisiyle eğitilen sistemler, araçların yayaları, diğer araçları ve engelleri insan benzeri bir öngörüyle algılamasını sağlıyor. Federatif öğrenme, verilerin paylaşılmadan küresel sunucularda eğitilmesine olanak tanıyarak geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Bosch, yazılım, sensör teknolojisi ve yüksek performanslı bilgisayarlarla 2030’ların ortasına kadar bu alanda 10 milyar Euro’yu aşan satış öngörüyor. Auto Shanghai fuarında tanıtılan yapay zeka destekli kokpit, sürücülerin araçla doğal bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor ve bu yıl altı haneli üretim adedine ulaşacak. Ayrıca, yapay zeka destekli arıza servisi, vakaların %40’ını doğrudan çözerek müşteri memnuniyetini artırıyor ve asansörlerden otoyol acil telefonlarına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. REKLAM AVRUPA’DA VW VE LAND ROVER İLE İŞ BİRLİKLERİ Bosch, Avrupa’da otonom sürüş teknolojilerini ilerletmek için Volkswagen Grubu’nun yazılım kolu Cariad ve Jaguar Land Rover ile stratejik ortaklıklar kurdu. 2022’de başlayan Bosch-Cariad iş birliği, Seviye 2+ ve Seviye 3 otonom sürüş sistemlerini seri üretime uygun hale getirmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, şehir içi, şehir dışı ve otoyol sürüşlerinde sürücülerin ellerini direksiyondan çekmesine olanak tanıyan sistemler geliştiriyor. Seviye 2+ sistemler, şerit takibi, hız kontrolü ve mesafe ayarı gibi işlevleri otomatikleştirirken, Seviye 3 sistemler belirli koşullarda sürücü müdahalesi olmadan sürüşü tamamen üstleniyor. İki şirketten 1.000’den fazla uzman, Stuttgart, Wolfsburg ve Ingolstadt’taki ekiplerle standart bir yazılım platformu geliştiriyor. Bu platform, Volkswagen Grubu’nun tüm araç sınıflarında kullanılacak ve diğer üreticilere de açılacak. Bosch, bu iş birliğiyle otonom sürüş fonksiyonlarını daha geniş ölçekte test etmeyi ve gerçek trafik verilerini geliştirme süreçlerine entegre etmeyi amaçlıyor.

Jaguar Land Rover ile iş birliği ise NVIDIA ile birlikte yürütülüyor. 2022’de duyurulan bu ortaklık, Jaguar ve Land Rover araçlarında otonom sürüş ve yapay zeka destekli hizmetler sunmayı hedefliyor. NVIDIA’nın DRIVE yazılım platformu, aktif güvenlik sistemleri, otomatik park etme ve sürücü destek teknolojilerini içeriyor. Bosch, sensör teknolojisi ve veri işleme konusundaki uzmanlığını bu ortaklığa taşıyarak, Jaguar Land Rover’ın “Reimagine” stratejisine katkıda bulunuyor. Bu iş birliği, kablosuz yazılım güncellemeleriyle araçların sürekli geliştirilmesini sağlıyor. ÇİN’DE CHERY İLE OTONOM 2++ VE L4 HEDEFLERİ Çin pazarında Bosch, Chery ile otonom sürüş teknolojilerinde iş birliği yapıyor. Chery’nin Lion 2.0 sistemi, Tiggo 8 ve Exeed modellerinde ses kontrolü, yüz tanıma, AR navigasyon ve akıllı ev entegrasyonunu destekliyor. Chery, birinci ve ikinci nesil otonom sürüş ürünlerini geliştirerek 2025’te Seviye 4 otonom sürüşe ulaşmayı planlıyor. Bosch, bu hedefe sensör teknolojisi ve yapay zeka algoritmalarıyla destek veriyor. Chery’nin TIGGO 9 PHEV ve ARRIZO 8 PHEV modelleri, L2.9 (Otonom 2++) sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Bu sistemler, uyarlanabilir hız sabitleme, şerit takip asistanı, otonom acil fren ve sürücü izleme sistemlerini içeriyor. 2024’te Guangzhou’dan Wuhu’ya 1.700 km’lik bir test sürüşünde bu modeller, hibrit teknolojisi ve L2.9 sistemleriyle performans sergiledi. Bosch’un sensörleri ve yapay zeka algoritmaları, bu araçların karmaşık trafik koşullarında güvenilirliğini artırmak ve her koşula uyum sağlayabilmek için tasarlanmış.

REKLAM ÇEVRESEL SORUNLARA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER Bosch, yapay zeka ile çevresel sorunlara da çözüm sunuyor. Orman Yangını Tespit Sistemi, akıllı gaz sensörleri ve yapay zeka algoritmalarıyla duman gazlarını erken aşamada algılıyor, drone’larla canlı görüntü sağlayarak acil durum ekiplerine hızlı müdahale imkanı sunuyor. Şantiyelerde kullanılan yapay zeka destekli ekskavatör tesviye asistanı, birkaç dakikada öğrenerek yüksek hassasiyetle çalışıyor ve devreye alma süresini günlerden dakikalara indiriyor. Bu sistem, düzensiz zeminleri hızla düzelterek inşaat süreçlerini kolaylaştırıyor ve yıllık sekiz haneli satış potansiyeli taşıyor. Akıllı BHI385 Sensörü ise fitness takip cihazlarında dinamik egzersiz rutinlerini algılıyor ve kullanıcılara ayrıntılı geri bildirim sağlıyor, böylece sağlıklı yaşamı destekliyor. AVRUPA’NIN YAPAY ZEKA YARIŞINDAKİ ROLÜ Bosch, Avrupa’nın yapay zeka yarışında geri kalmaması gerektiğini vurguluyor. Hartung, Avrupa’daki aşırı düzenlemelerin inovasyonu yavaşlattığını belirterek, “Yapay zeka yetkinliği olmayan bir toplum, küresel rekabette bağımlı hale gelecektir” uyarısında bulundu. Stanford Üniversitesi’nin AI Index raporuna göre, 2024’te ABD 40, Çin 15, Avrupa ise yalnızca 3 önemli yapay zeka modeli geliştirdi. Bosch, Avrupa’nın endüstriyel bilgi birikimini yapay zeka ile birleştirerek liderliğini koruyabileceğine inanıyor. Şirket, bu doğrultuda “Ask Bosch” platformuyla çalışanlarına dil modelleri, sohbet botları ve görsel oluşturma araçları sunarak yapay zeka kullanımını yaygınlaştırıyor. Bosch Tech Compass anketi, Almanya’da halkın %72’sinin yapay zekayı önümüzdeki on yılın en etkili teknolojisi olarak gördüğünü, ancak yalnızca %35’inin bu çağa hazır hissettiğini gösteriyor. Bosch, bu farkı kapatmak için yapay zeka eğitimlerini okul müfredatına dahil etmeyi ve sanayi odaklı eğitim programlarını artırmayı savunuyor.