Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
Tokat'ta, sokakta oyun oynarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Efe Yaşar, toprağa verildi. Baba İsa Yaşar'ın cenazede oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşına boğulması yürekleri kavurdu. Sürücü Melike A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yürekleri yakan kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi.
AYNI SOKAKTAKİ KOMŞU ÇARPTI
Melike A. (21) yönetimindeki otomobil, aynı sokakta oturan ve sokakta oyun oynayan komşusunun oğlu Efe Yaşar'a (3) çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre otomobilin altında kalan Efe, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
ÜÇ ÇOCUKLARININ EN KÜÇÜĞÜYDÜ
Pembe ve İsa Yaşar çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Efe Yaşar için bugün Yıldırım Beyazıt Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı.
TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden baba İsa Yaşar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namazın ardından küçük çocuğun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Diğer yandan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Melike A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Melike A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.