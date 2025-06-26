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        Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:12
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        Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Osman Temur (47) yönetimindeki 55 ADM 874 plakalı otomobil, Koşuköyü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Ambulans ekibince yapılan müdahalede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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