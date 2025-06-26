Yüsra Geyik, mekândan Ozan Dolunay ile ayrıldı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yüsra Geyik, Arnavutköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

Mekândan meslektaşı Ozan Dolunay ile birlikte ayrılan Yüsra Geyik, basın mensuplarına görüntü vermemek için arka kapıyı kullansa da başarılı olamadı.

Yüsra Geyik, gazetecilerin Ozan Dolunay ile ilgili aşk soruları karşısında; "Biz sadece beraber çalışıyoruz. 'Bir kahve içelim' dedik sadece. Çıkmaz sokağa çıktık zaten bizim çıkış yapacağımız yer de bu kadar oluyor anca" ifadelerini kullandı.

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Ozan Dolunay'ın alkolün etkisiyle yürümekte zorlandığı görüldü. Yüsra Geyik de Dolunay'ı kolundan tutarak ona yardım etti.