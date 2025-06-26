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        Haberler Magazin Yüsra Geyik, mekândan Ozan Dolunay ile ayrıldı - Magazin haberleri

        Yüsra Geyik, mekândan Ozan Dolunay ile ayrıldı

        Oyuncu Yüsra Geyik ile Ozan Dolunay, Arnavutköy'de görüntülendi. Mekândan birlikte ayrılan ikili, gazetecilere yakalanmamak için arka kapıyı kullanmak isterken bir anda kendilerini çıkmaz sokakta buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:31 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:31
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        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yüsra Geyik, Arnavutköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

        Mekândan meslektaşı Ozan Dolunay ile birlikte ayrılan Yüsra Geyik, basın mensuplarına görüntü vermemek için arka kapıyı kullansa da başarılı olamadı.

        Yüsra Geyik, gazetecilerin Ozan Dolunay ile ilgili aşk soruları karşısında; "Biz sadece beraber çalışıyoruz. 'Bir kahve içelim' dedik sadece. Çıkmaz sokağa çıktık zaten bizim çıkış yapacağımız yer de bu kadar oluyor anca" ifadelerini kullandı.

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        Ozan Dolunay'ın alkolün etkisiyle yürümekte zorlandığı görüldü. Yüsra Geyik de Dolunay'ı kolundan tutarak ona yardım etti.

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        #Yüsra Geyik
        #Ozan Dolunay
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