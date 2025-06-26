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        OMÜ Mühendislik Fakültesinden 440 öğrenci mezun oldu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:37
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        OMÜ Mühendislik Fakültesinden 440 öğrenci mezun oldu
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        OMÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, buradaki konuşmasında, eğitim süreçlerinin en önemli aşamalarından birini geride bırakan öğrencilerin mutluluklarını paylaşmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

        Hayata emin adımlarla atılmak için "mezun" sıfatı taşımanın önemli olduğunu fakat öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Aydın, "Ülkemizin aydınlık yarınlarına omuz verecek nesillerin geleneği geleceğe taşıyıp ilmin rehberliğinden şaşmadan yol alırken, arkalarında koskoca bir tarihin yattığını bilmeleri gerekir." dedi.

        Öğrencilere her zaman önce milletin, sonra ailelerin emaneti olarak baktıklarını vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu emanetin bilgiyle yücelmesi, erdemle gelişmesi çabalarımızın ana gayesi oldu. Öğrencilerimizin milli hislerimizi ötelemeden evrensel değerleri sahiplenmelerini her daim önemsedik. Mevlana'nın ifade ettiği üzere, bir ayağı merkezde, diğer ayağı 72 millet üzerinde dolaşabilen bir pergel misali insanlığa hizmet etmelerini arzuladık. İnsanlığın derin sancılarla boğuştuğu günümüzde bu yaklaşımın son derece kıymetli olduğunun farkındayız. Başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanından yükselen mazlumların çığlığına kulak tıkamayan duyarlılık, bu toprakların mayasında mevcuttur. Unutmayalım ki vicdanın sesi olan Türkiyemize sahip çıkmak hepimizin vazgeçilmez vazifesidir."

        Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu ise mezuniyetlerin öğrenciler için önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret etti.

        Öğrencilerin zorlu bir yolculuğun ardından hedefe varıp mezun olduklarını belirten Topcu, şunları kaydetti:

        "Bu yolculuğun sonunda geriye dönüp baktığınızda kimi zaman acı, kimi zaman tatlı ama asla unutmayacağınız hatıralarla dolu, zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğinizi göreceksiniz. Önünüzde kendiniz, aileniz, ülkemiz ve insanlığa karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Bu bilinçle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza ve elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkılarla kendiniz ve aileniz kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesini ve fakültemizi de yücelteceğinize, bizleri onurlandıracağınıza inancımız tamdır. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlıklı, mutlu, hayırlı ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum."

        Fakültenin 10 bölümünden 440 öğrencinin mezun olduğu törene akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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