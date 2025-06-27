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        Samsun'da cankurtaranlar 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranların 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:36
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        Samsun'da cankurtaranlar 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranların 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, cankurtaranların sahillerde ve plajlarda can güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        16 mavi bayraklı plajıyla Samsun'da uyarılara aldırış etmeyen, emniyet şeridinin dışına çıkan ve rip akıntısını dikkate almayanların zaman zaman ölümle burun buruna geldiğine dikkat çekilen açıklamada, cankurtaranların denizde serinlemek isteyenlerin can güvenliği için gün boyunca devriye görevini sürdürdüğü vurgulandı.

        Terme'den Yakakent'e tüm sahil boyunca görev yapan 75 cankurtaranın ATV araçları, kurtarma botu ve jet skiyle vakalara hızlı ve etkin müdahale ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bir taraftan rip akıntısı, bir taraftan Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele eden ekipler, 18 günde 26 canı kurtarmayı başardı. Eğitim ve tatbikat süreçleriyle her türlü müdahaleye hazır olan cankurtaranlar, sahillerdeki hayat nöbetini titizlikle sürdürüyor. Ekipler vakalara müdahalelerin yanı sıra vatandaşları rip akıntısı konusunda bilgilendiriyor, emniyet şeridinin dışına çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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