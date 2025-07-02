Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi (34) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun Üniversitesi 7. yılında 459 mezun verdi
        Samsun Üniversitesi 7. yılında 459 mezun verdi
        Samsun'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı düzenlendi
        Samsun'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Samsun itfaiyesi 6 ayda 263 orman ve anız yangınına müdahale etti
        Samsun itfaiyesi 6 ayda 263 orman ve anız yangınına müdahale etti
        Kavgaya müdahale eden polise saldırdı
        Kavgaya müdahale eden polise saldırdı