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        Samsun'da istinat duvarının yıkılması sonucu 4 araç hasar gördü

        Samsun'un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:10
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        Samsun'da istinat duvarının yıkılması sonucu 4 araç hasar gördü
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        Samsun’un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

        Gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte, Alanlı Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı çöktü.

        Çökmenin etkisiyle 3 araç duvarın altında kaldı, 1 araç ise oluşan boşluğa düşüp zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, araçları vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.​​​​​​​

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