Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi

        Havza Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kevser Camisi önünde gerçekleştirilen aşure dağıtımında Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Ayvat, vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Bereketin, paylaşmanın, bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği muharrem ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. Muharrem ayının ülkemize, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

        İkiz de muharrem ayının önemli olayları barındırdığına dikkati çekerek, "Muharrem ayı bereket, rahmet ve feyzin bollaştığı bir aydır. Ülkemiz içindeki farklı renkler ve farklı tatların birbirine geçmesi ile oluşan aşure gibi. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

        Alıcı ise etkinliği birlik ve beraberlik adına düzenlediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

        Benzer Haberler

        Samsun'da sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan oluştu
        Samsun'da sağanak nedeniyle mahalle grup yolunda heyelan oluştu
        Samsun'da sitenin istinat duvarı çöktü
        Samsun'da sitenin istinat duvarı çöktü
        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yıl içindeki yarışmalarda de...
        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yıl içindeki yarışmalarda de...
        Samsun'da bir apartmanın otopark duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı
        Samsun'da bir apartmanın otopark duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı
        Engelli çift, lösemiye yakalanan oğulları için verdikleri mücadeleyle örnek...
        Engelli çift, lösemiye yakalanan oğulları için verdikleri mücadeleyle örnek...
        Samsun'da sağanak etkili oldu
        Samsun'da sağanak etkili oldu