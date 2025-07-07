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        Samsun'dan 6 firma Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı

        Samsun'dan 6 firmanın Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başardığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:02
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        Samsun'dan 6 firma Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı
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        Samsun'dan 6 firmanın Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başardığı bildirildi.

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) her yıl düzenli olarak hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2024 yılı listesinin açıklandığını belirtti.

        Murzioğlu, listeye Samsun'dan Unsan Un San. ve Tic. A.Ş'nin 14, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nin 15, Özyılmaz Fındık San. ve Tic. A.Ş'nin 54, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş'nin 161, Atalay Fındık San. Tic. Ltd. Şti'nin 384, Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş'nin de 408'inci sıradan girdiğini aktardı.

        Listede yer alan firmaları başarılarından dolayı kutlayan Murzioğlu, "Samsun'umuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bu firmalarımız sadece kendi başarılarını değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Ekonomide kalıcı başarının üretimden, ihracattan, istihdamdan geçtiğini vurgulayan Murzioğlu, şunları kaydetti:

        "Oda olarak ihracatı artırıcı tüm destekleyici unsurları harekete geçirmek için çalışıyoruz. Samsun'un kalkınması için üretim, ihracat ve istihdamı birlikte güçlendirmek zorundayız. Bu yönde üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Tüm çabamız Samsun'un daha iyi yerlerde olması için. Samsun'umuzun sanayi ve üretim alanında çok daha güçlü konumlara ulaşacağına inancımız tamdır. Firmalarımızın elde ettiği bu başarıların yeni yatırımcılarımız, sanayicilerimiz için motive edici ve ilham verici olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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