Samsun'dan 6 firma Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı

Samsun'dan 6 firmanın Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başardığı bildirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) her yıl düzenli olarak hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2024 yılı listesinin açıklandığını belirtti.

Murzioğlu, listeye Samsun'dan Unsan Un San. ve Tic. A.Ş'nin 14, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nin 15, Özyılmaz Fındık San. ve Tic. A.Ş'nin 54, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş'nin 161, Atalay Fındık San. Tic. Ltd. Şti'nin 384, Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş'nin de 408'inci sıradan girdiğini aktardı.

Listede yer alan firmaları başarılarından dolayı kutlayan Murzioğlu, "Samsun'umuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bu firmalarımız sadece kendi başarılarını değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.