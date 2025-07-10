Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni başladı

        Bafra Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında çocukların sünneti, Bafra Devlet Hastanesinde yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bafra Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında çocukların sünneti, Bafra Devlet Hastanesinde yapılmaya başlandı.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen sünnet şöleni öncesinde Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kılıç, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla sohbet etti. Ebeveynlerle de bir araya gelen Kılıç, sosyal etkinliklerin toplumda dayanışmayı ve birlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

        Bafra Devlet Hastanesinde uzman hekimler tarafından sürdürülen sünnet işlemi 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Geleneksel Sünnet Şöleni ise ağustos ayı içinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı

        Benzer Haberler

        Bafra'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
        Bafra'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
        Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren şüpheli ve 2...
        Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren şüpheli ve 2...
        Yaz Kur'an kursu öğrencileri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi
        Yaz Kur'an kursu öğrencileri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi
        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Alaçam'da jandarmadan yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
        Alaçam'da jandarmadan yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
        Devrilen traktörün altında kalan kadın ağır yaralandı
        Devrilen traktörün altında kalan kadın ağır yaralandı