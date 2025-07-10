Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes'i renklerine kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes'i renklerine kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Basel'de 29 maçta görev yaptı.
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