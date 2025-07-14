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        Samsun'da bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 14.07.2025 - 00:57
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        Samsun'da bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Hastane Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 3 kişiyi binadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.​​​​​​​

        Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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