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        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:10
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        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Mehmet A. (54) yönetimindeki 55 M 4595 plakalı hafif ticari araç, Dursun C. (40) idaresindeki 55 RH 340 plakalı kamyonet ile Adem Ö'nün (31) kullandığı 55 UG 636 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden Adem Ö. ile araçlarda bulunan Uğur Y. (21) ve Arif B. (60), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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