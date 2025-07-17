Samsun'da tarım arazisinde çıkan yangında 16 dönüm alan zarar gördü

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çatmaoluk Mahallesi'nde H.Ç. ve B.S'ye ait arpa ekili arazide henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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