Samsun'da yatırım bedeli 102,8 milyar lira olan 432 proje üzerinde çalışılıyor

Samsun'da yatırım bedeli 102 milyar 751 milyon lira olan 432 proje üzerinde çalışma yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen çalışmaların ve projelerin değerlendirildiği 2025 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılın ikinci dönem sonu itibarıyla Samsun'da 320'si yatırımcı kurum ve kuruluşlar, 112'si belediyeler tarafından yürütülen 432 proje bulunuyor.

İl genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü projelerden 84'ü ikinci dönem sonu itibarıyla tamamlandı, 258'i ise devam ediyor.

Bu kapsamda ulaşım ve altyapı yatırımları 27 milyar lira, baraj ve sulama projeleri 51 milyar lira, Samsun Şehir Hastanesi 7,5 milyar lira proje bedeline sahip.

Tarım ve Orman Bakanlığının 255 milyon liralık kredi ve hibe desteğiyle 1194 dekar alanda kurulan ve üretime başlayan Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sunması ve yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.