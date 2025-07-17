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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, kolanın formülüne de el attı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, kolanın formülüne de el attı

        ABD Başkanı Donald Trump, Coca-Cola yetkilileriyle görüştüğünü ve kendisinin talebiyle şirketin ABD'deki ürünlerinde mısır şurubu yerine şeker kamışı kullanacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:09
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        Kolanın formülüne de el attı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Coca-Cola'nın formülüne de el attı.

        Başkan Trump, Social Truth hesabından yaptığı açıklamada, şirketin ABD'de satılan ürünlerinde mısır şurubu yerine şeker kamışı kullanmayı kabul ettiğini duyurdu. Trump, "Coca-Cola ile ABD'deki kolalarda gerçek kamış şekeri kullanımı hakkında görüştüm ve bunu kabul ettiler. Tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump, “Bu çok iyi bir adım olacak. Göreceksiniz, tadı daha güzel” mesajını paylaştı.

        Coca-Cola, 1980’lerde ABD'de sattığı içeceklere şeker kamışı yerine mısır şurubu kullanmaya başlamıştı.

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