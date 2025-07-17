Barcelona'dan Lamine Yamal'a rekor sözleşme!
Barcelona, 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı ve maaşına ciddi bir zam yaptı.
İspanya La Liga devi Barcelona, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol oyuncu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.
10 NUMARALI FORMAYI KAPTI
Geçen sezon 19 numaralı formayı giyen Yamal, önümüzdeki yıldan itibaren 10 numaranın sahibi oldu.
MAAŞINA 10 KAT ZAM!
Genç yıldız bu imzayla birlikte Barcelona'nın en çok kazanan oyuncusu oldu.
The Athletic'in haberine göre; Katalan ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanan Yamal, yeni sözleşmeyle 30 milyon Euro kazanacak ve bu rakam bonuslarla 40 milyon Euro'ya ulaşabilecek.
Geçtiğimiz sezon Barcelona'da 55 maça çıkan Yamal, 18 gol - 25 asistlik performans gösterdi ve 4 bin 553 dakika sahada kaldı.