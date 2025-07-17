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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş ÖZET | Beşiktaş: 1 - Petrzalka 1898: 2 ( Beşiktaş - Petrzalka MAÇI ÖZETİ) - Beşiktaş Haberleri

        ÖZET | Beşiktaş: 1 - Petrzalka 1898: 2 ( Beşiktaş - Petrzalka MAÇI ÖZETİ)

        Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, düzenlenen hazırlık maçında Slovakya ekibi Petrzalka 1898'e 2-1 yenildi. Beşiktaş'ın tek golünü 54. dakikada Ernest Muçi attı. Karşılaşma HT Spor ekranlarında naklen yayınlandı. Beşiktaş, Petrzalka 1898 maçıyla 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:42
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        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
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        Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

        HT Spor ekranlarında naklen yayınlanan mücadelenin ilk yarısını Petrzalka; 10. dakikada Bordac ve 12. dakikada Danek'in golleriyle 2-0 öne kapattı. İkinci yarıda ise Beşiktaş, Ernest Muçi'nin 54. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken, mücadele 2-1 Petrzalka üstünlüğüyle sona erdi.

        Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

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        Kara Kartal, Petrzalka 1898 maçıyla 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Avusturya'da 4 Temmuz'da hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, yarın Türkiye'ye dönecek.

        BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇI

        BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ

        BEŞİKTAŞ - ADMİRA WACKER MAÇININ ÖZETİ

        BEŞİKTAŞ - WOLFSBERGER MAÇININ ÖZETİ

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