TCMB, haziran ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı. Enflasyona karşı yıllık düşüş serisi 17. ayını buldu.

İstanbul'da yıllık nominal yükseliş yüzde 32,7, Ankara'da yüzde 42,1, İzmir'de ise yüzde 31,8 oldu. Aylıkta ise sırasıyla yüzde 2,2, yüzde 2,3, yüzde 3,1'lik artışlar yaşandı.

DOLAR BAZINDA YILLIKTA YÜKSELİŞ, ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE GERİLEME

TCMB'nin verileri incelendiğinde; yılın 2. çeyreğinde Türkiye'de ortalama metrekare başına fiyat 1025,7 dolar oldu. İlk çeyrekte 1040,6 dolar iken geçen yılın 2. çeyreğinde 1002,4 dolardı.

İstanbul'da da durum benzer... İstanbul'da ortalama metrekare başına fiyat 1633,4 dolar oldu. İlk çeyrekte 1682,3 iken geçen yılın 2. çeyreğinde 1514,4 dolardı.

Dolar bazında TÜRKİYE ORT. İSTANBUL ANKARA İZMİR Çeyreklik değişim (%) -1.43 -2.91 0.23 -1.60 Yıllık değişim (%) 2.33 7.85 11.51 -0.22 10 yıllık değişim (%) 34.95 12.72 55.97 63.18

10 yıl önceye göre yaşanan değişime bakıldığında en yüksek getiri yüzde 63,18 ile İzmir'de yaşandı. İzmir'i yüzde 55,97 ile Ankara takip etti. Türkiye genelinde yüzde 34,95 artış görüldü. İstanbul ise yüzde 12,72 ile ortalamanın bir hayli altında getiri sağladı.