Sulama kanalında kadın cesedi bulundu (2)
KİMLİĞİBELİRLENDİSamsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Seddesi'nde yapımı süren millet bahçesi alanındaki sulama kanalında bulunan cesedin Derya Demirtaş'a (27) ait olduğu tespit edildi.
KİMLİĞİBELİRLENDİ
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Seddesi'nde yapımı süren millet bahçesi alanındaki sulama kanalında bulunan cesedin Derya Demirtaş’a (27) ait olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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