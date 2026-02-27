Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da otomobilin caminin bahçesine devrilmesi kamerada

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin caminin bahçesine devrilmesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 10:27
        Fatih S. idaresindeki 55 JR 986 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Hastane Kavşağı'nda cami bahçesine devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

        Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaza anı, caminin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

