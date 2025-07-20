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        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü

        Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:40 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:40
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        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
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        Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        A.Ş'nin (20) kullandığı 19 AFU 169 plakalı otomobil, Taflan Yalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Kusan'a (84) çarptı.

        Ağır yaralanan Kusan, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

        Kusan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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