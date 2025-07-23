Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulu başvuruları 28 Temmuz'da başlayacak

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulu başvurularının 28 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulu'nda çocuklar ve gençlerin yaz tatilinde yeni nesil teknolojilerle tanışacağı, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde yeteneklerini keşfedecekleri belirtildi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulu başvurularının 28 Temmuz-22 Ağustos tarihlerinde kabul edileceği bildirilen açıklamada, 6-14 yaş arası öğrencilerin başvuru yapabileceği yaz okulu hakkında detaylı bilgiye "444 55 90" numaralı Canik Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaz tatili sürecinde çocukları ve gençleri birbirinden özel etkinliklerle buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Keşif kampüsünde 10 farklı atölyede bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim programları düzenlendiğini aktaran Sandıkçı, "Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yapay zeka, siber güvenlik, robotik kodlama ve model uçak tasarımı gibi birçok alanda uygulamalı eğitimlerle çocukları bir araya getiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, bilim ve teknoloji eğitimleri başta olmak üzere birbirinden özel programlar eşliğinde verimli bir yaz tatili süreci geçirmelerine vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.