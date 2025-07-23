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        Samsun'da şehit polisin ismini yaşatacak trafik amirliği binasının temeli atıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:48
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        Samsun'da şehit polisin ismini yaşatacak trafik amirliği binasının temeli atıldı
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        Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli atıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde temeli atılan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binası, yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak.

        Binaya, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görev yaparken geçen yıl 4 Mart'ta "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun adı verilecek.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, inşaat alanında incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

        Tavlı, Muş ve beraberindekiler, daha sonra Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında yatırımcılarla bir araya geldi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce Havza OSB'de devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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