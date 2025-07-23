Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı (2)
ŞÜPHELİTUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.
ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Samsun’un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.M.’yi bıçakla 11 yerinden yaralayan kızı Kardelen Muti, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Annesinin, Muti’den erkek arkadaşıyla ayrılmasını isteyince tartışmanın çıktığı belirtildi.
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