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        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı (2)

        ŞÜPHELİTUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:48
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        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı (2)
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        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Samsun’un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.M.’yi bıçakla 11 yerinden yaralayan kızı Kardelen Muti, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Annesinin, Muti’den erkek arkadaşıyla ayrılmasını isteyince tartışmanın çıktığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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