Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:27 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

        Partisinin Ladik İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, yaşamını yitiren eski Ladik belediye başkanları Nurhan Yapıcı Özel ile Kemal Kaplan'ın kabirlerini ziyaret etti.

        Daha sonra Belediye Toplantı Salonu'nda AK Parti Ladik İlçe Daraltılmış Danışma Toplantısı'na katılan Karaaslan, partililerle görüştü.

        Karaaslan, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Programlara Ladik Belediye Başkan Vekili Asalet Yapıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, İlçe Başkanı Erkan Şahin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Oğuz Ayna, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Varol ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden KADES ve güvenlik bilgilendirmesi
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden KADES ve güvenlik bilgilendirmesi
        Samsun'da 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali başladı
        Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali başladı
        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı (2)
        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı (2)
        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulu başvuruları 28 Temmuz'da ba...
        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulu başvuruları 28 Temmuz'da ba...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı