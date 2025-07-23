AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı

Partisinin Ladik İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, yaşamını yitiren eski Ladik belediye başkanları Nurhan Yapıcı Özel ile Kemal Kaplan'ın kabirlerini ziyaret etti.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

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