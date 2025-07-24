Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ile Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.N'yi (42) akrabasının evinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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