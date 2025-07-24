Samsun'da iş yerini kurşunlayan zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, gece saatlerinde Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.D. ve A.Ç'ye ait iş yerinin önüne gelen T.Ö, iş yerine silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışma sonucunda T.Ö. gözaltına alındı.
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