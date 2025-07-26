Yeşilay istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadeleyi "canlı" tutuyor

Yeşilay, üç ayda bir gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor.

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Samsun'da düzenlenen Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından AA muhabirine, bağımlılığın bir halk sağlığı ve ciddi bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Bütün kurumların bağımlılıkla ilgili mücadeleye destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ejder, "Her kaybettiğimiz çocuk vatan toprağından kaybedilen bir parça. Biliyorsunuz bağımlılık, insanımızın azmini, enerjisini sömürüyor ve her geçen gün de ne yazık ki artıyor. Sadece Yeşilayın bu mücadelede tek başına olması yetmiyor, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri bu mücadelenin içerisinde olmalı." dedi.

Yeşilay olarak mahallelerde, camilerde ve her sokakta mücadeleyi sürdürdüklerine dikkati çeken Ejder, herkesin bağımlılık tuzağına düşme ihtimali bulunduğunu, bu konuda herkesin temkinli olmasını gerektiğini dile getirdi.