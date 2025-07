Yeşilay istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadeleyi "canlı" tutuyor

Yeşilay, üç ayda bir gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor.

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Samsun'da düzenlenen Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından AA muhabirine, bağımlılığın bir halk sağlığı ve ciddi bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Bütün kurumların bağımlılıkla ilgili mücadeleye destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ejder, "Her kaybettiğimiz çocuk vatan toprağından kaybedilen bir parça. Biliyorsunuz bağımlılık, insanımızın azmini, enerjisini sömürüyor ve her geçen gün de ne yazık ki artıyor. Sadece Yeşilayın bu mücadelede tek başına olması yetmiyor, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri bu mücadelenin içerisinde olmalı." dedi.

Yeşilay olarak mahallelerde, camilerde ve her sokakta mücadeleyi sürdürdüklerine dikkati çeken Ejder, herkesin bağımlılık tuzağına düşme ihtimali bulunduğunu, bu konuda herkesin temkinli olmasını gerektiğini dile getirdi.

Ejder, her 3 ayda bir istişare toplantıları yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız her şubede, her şehirde bu mücadeleyi canlı ve diri tutmak. Hiçbir şubemizin geri kalmasını istemiyoruz. Bizim de şöyle bir mottomuz var; her konuda Yeşilay şubeleri içerisinde bölgesel olarak da birinci olmayı hedefliyoruz. Bütün şube başkanları, bütün çalışanlarıma hedef olarak da hep bunu gösteriyoruz. Ayrıca Yeşilayın haziran ayı ödül törenlerinde Samsun şubemiz yaptığı projeyle ilham veren gönüllülük faaliyetleri olarak ödül aldı. Bu da bizi ayrıca sevindirdi."

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu ifade etti.

Şube olarak bağımlılıktan toplumu uzaklaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Güneş, "Genel olarak gençlerimizi spora yöneltmeye çalışıyoruz, spor alanında başarılı oluyorlar. Bağımlılıkla mücadele kapsamında sporun gücüne inanıyoruz. Sportif faaliyetlerle uğraşanlar genelde zamanını kaliteli geçirmektedir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi sebebiyle aile turnuvası gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.