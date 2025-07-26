Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yeşilay istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadeleyi "canlı" tutuyor

        Yeşilay, üç ayda bir gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadeleyi "canlı" tutuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay, üç ayda bir gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor.

        Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Samsun'da düzenlenen Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından AA muhabirine, bağımlılığın bir halk sağlığı ve ciddi bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

        Bütün kurumların bağımlılıkla ilgili mücadeleye destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ejder, "Her kaybettiğimiz çocuk vatan toprağından kaybedilen bir parça. Biliyorsunuz bağımlılık, insanımızın azmini, enerjisini sömürüyor ve her geçen gün de ne yazık ki artıyor. Sadece Yeşilayın bu mücadelede tek başına olması yetmiyor, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri bu mücadelenin içerisinde olmalı." dedi.

        Yeşilay olarak mahallelerde, camilerde ve her sokakta mücadeleyi sürdürdüklerine dikkati çeken Ejder, herkesin bağımlılık tuzağına düşme ihtimali bulunduğunu, bu konuda herkesin temkinli olmasını gerektiğini dile getirdi.

        Ejder, her 3 ayda bir istişare toplantıları yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Amacımız her şubede, her şehirde bu mücadeleyi canlı ve diri tutmak. Hiçbir şubemizin geri kalmasını istemiyoruz. Bizim de şöyle bir mottomuz var; her konuda Yeşilay şubeleri içerisinde bölgesel olarak da birinci olmayı hedefliyoruz. Bütün şube başkanları, bütün çalışanlarıma hedef olarak da hep bunu gösteriyoruz. Ayrıca Yeşilayın haziran ayı ödül törenlerinde Samsun şubemiz yaptığı projeyle ilham veren gönüllülük faaliyetleri olarak ödül aldı. Bu da bizi ayrıca sevindirdi."

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu ifade etti.

        Şube olarak bağımlılıktan toplumu uzaklaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Güneş, "Genel olarak gençlerimizi spora yöneltmeye çalışıyoruz, spor alanında başarılı oluyorlar. Bağımlılıkla mücadele kapsamında sporun gücüne inanıyoruz. Sportif faaliyetlerle uğraşanlar genelde zamanını kaliteli geçirmektedir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi sebebiyle aile turnuvası gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları

        Benzer Haberler

        Kapıkayafest'te dağ koşusu sona erdi
        Kapıkayafest'te dağ koşusu sona erdi
        Kapıkayafest'te düzenlenen bisiklet yarışı sona erdi
        Kapıkayafest'te düzenlenen bisiklet yarışı sona erdi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i öldü
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i öldü
        Kapıkayafest'te geleneksel sanatlar sergileniyor
        Kapıkayafest'te geleneksel sanatlar sergileniyor
        Kapıkayafest'te imza günü etkinliği yapıldı
        Kapıkayafest'te imza günü etkinliği yapıldı