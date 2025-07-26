İstanbul metrosunda yüksek sesle konuşan çocukları uyaran yolcu darbedildi

Show Haber'in özel haberine göre İstanbul Metrosu'nda seyahat eden çocuklar küfürlerle bağırıp, çağırarak ortalığı ayağa kaldırdı! Tüm uyarılara rağmen küfürlü konuşmalar bitmek bilmedi. Sonunda yolculardan birisi 'O kadar aile var yeter! Sizin ananız babanız yok mu?' diyerek çocukların üzerine yürüyünce olanlar oldu.

'ÇOCUKLARIN ELİNDEN ZOR KURTARDILAR"

Metro Esenler durağı gelindiğinde 6 çocuğun arasında kalan adam neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar saldırı için demirlerin üzerine çıktı. Diğer yolcular yüzü kanayan adamın çocukların elinden zar zor aldı.

"BENİ DÖVDÜRDÜNÜZ HAKKIM HELAL DEĞİL"

Diğer yolcular yüzü kanayan adamı çocukların elinden zar zor alabildi. Geriye darbedilen adam "Siz şu çocukları tutmadınız şurada beni dövdürdünüz! Bu kadar insan sorumlu, hakkımı helal etmiyorum" şeklinde sitem dolu sözleri kaldı.