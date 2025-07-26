Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde denize giren Onur Aytun (19) ve Emre Akçay (19) bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Olayı fark edip suya girerek gençleri kurtarmaya çalışan Selin Sezer (21) de boğulma tehlikesi yaşadı.
İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 3 genç, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen Onur Aytun kurtarılamadı.
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