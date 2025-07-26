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        Haberler Gündem Bursa'da yangın büyüyor! - Son Dakika Haberleri

        Bursa'da yangın büyüyor!

        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor. Bölgede bazı köyler boşaltılmaya başlandı. Öte yandan Karabük-Ankara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:01
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        Bursa'da yangın büyüyor!
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        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

        Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

        BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE

        Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

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        Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.

        Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

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        KÖYLER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

        Bursa'da çıkan orman yangını nedeniyle Gürsu'da bazı köylerin tahliye edildiği belirtilirken Karahıdır ve İğdir köylerinin alevler altında olduğu bildirildi.

        KARABÜK-ANKARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

        Öte andan Karabük'te devam eden orman yangını nedeniyle Karabük-Ankara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

        Ayrıntılar gelecek...

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