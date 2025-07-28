AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, "Terörsüz Türkiye" kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Diyarbakır, Batman ve Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Köse, partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin'de düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantılarına başkan yardımcılarıyla katıldıklarını, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek için bir dizi ziyaret programı düzenlediklerini söyledi.

Kardeşliğin, birliğin ve ortak geleceğin önünde hiçbir karanlık yapı duramayacağını belirten Köse, "Bu milletin mayasında birlik, özünde dayanışma var. AK Parti Samsun teşkilatı olarak bu durumu bir kez daha müşahede etmiş olduk. Diyarbakır, Batman, Mardin ve bu coğrafyadaki tüm şehirlerimiz artık acıyla değil, umutla, kucaklaşmayla ve Türkiye Yüzyılı'na duyulan inançla anılacak. Diyarbakır'ın caddeleri, sokakları; Batman'ın caddeleri, sokakları; Mardin'in caddeleri, sokakları Türk bayrakları ile donatılmış durumda. Ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki tüm hemşehrilerimiz geleceğe umutla bakıyor." dedi.