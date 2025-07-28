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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, "Terörsüz Türkiye" kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Diyarbakır, Batman ve Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:53
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, "Terörsüz Türkiye" kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Diyarbakır, Batman ve Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Köse, partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin'de düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantılarına başkan yardımcılarıyla katıldıklarını, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek için bir dizi ziyaret programı düzenlediklerini söyledi.

        Kardeşliğin, birliğin ve ortak geleceğin önünde hiçbir karanlık yapı duramayacağını belirten Köse, "Bu milletin mayasında birlik, özünde dayanışma var. AK Parti Samsun teşkilatı olarak bu durumu bir kez daha müşahede etmiş olduk. Diyarbakır, Batman, Mardin ve bu coğrafyadaki tüm şehirlerimiz artık acıyla değil, umutla, kucaklaşmayla ve Türkiye Yüzyılı'na duyulan inançla anılacak. Diyarbakır'ın caddeleri, sokakları; Batman'ın caddeleri, sokakları; Mardin'in caddeleri, sokakları Türk bayrakları ile donatılmış durumda. Ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki tüm hemşehrilerimiz geleceğe umutla bakıyor." dedi.

        Kimseyi ötekileştirmeyen siyaset anlayışıyla yol yürüdüklerinin altını çizen Köse, şunları kaydetti:

        "Samsun teşkilatı olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda teşkilat çalışmalarımızı eksiksiz yerine getireceğiz. Bu anlamlı buluşmalarda bizlere eşlik eden, destekleriyle her daima yanımızda olan Samsun Milletvekilimiz Sayın Ersan Aksu'ya şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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