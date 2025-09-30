Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı

        Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın basın lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:44 Güncelleme: 30.09.2025 - 19:00
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı
        Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın basın lansmanı gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesisleri'nde düzenlenen basın lansmanında konuşan Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Şafak Müderrisgil, yalnızca bir tenis turnuvasının açılışını değil, aynı zamanda Türkiye tenisinin uluslararası alandaki yükselişini birlikte kutladıklarını söyledi.

        WTA 125 resmi takviminde kendisine yer bulan bu önemli organizasyonun 26 ülkeden yaklaşık 50 sporcuyu bir araya getirdiğine işaret eden Müderrisgil, "Uluslararası boyutu ve prestijiyle bu turnuva bir yandan Samsun'un spor kenti kimliğini güçlendirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası vitrine çıkmasına vesile olacak. Bu uluslararası turnuvanın en büyük değerlerinden biri sadece sporun değil, aynı zamanda kültürel etkileşimin ve dostluğun da merkezi olmasıdır. Tenis en kibar sporlardan biridir. Çünkü hiçbir şekilde şiddete yerler verilmiyor. Çok ciddi, çok sıkı kuralları var. Bu anlamda fair-playin, dostluğun, arkadaşlığın da bir sembolü adeta tenis. Burada turnuvanın yarı final ve final etaplarından elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak olması da çok vizyoner bir yaklaşım." dedi.

        Müderrisgil, Türk tenisçiler için turnuvanın ayrı bir önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu tip turnuvalar Türkiye'ye geldiğinde sporcularımız wildcardla da turnuvaya katılma hakkı elde ediyorlar ki bu çok çok değerli. Bu turnuva Türk tenisçilerinin dünya klasmanında daha üst turnuvalara ilerlemeleri için o piramidin tepesine yavaş yavaş çıkmalarını sağlayacak bir kaldıraç etkisi sağlıyor. Burada ülkemizin önemli kadın sporcuları müsabakalara çıkıyor. Bu vesileyle burada bütün sporcularımıza başarılar diliyorum ve yollarının açık olmasını diliyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim vizyonumuz herkes için tenis. Sporunu ve kültürünü tabana yaymak, herkesin eriştirmesini sağlamak, teniste eriştirmesini sağlamaktır. Samsun Open WTA 125 bu projelerimizin gerçekleştiğini gördüğümüz en somut örneklerden biridir."

        - "Samsun’un bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya sergileyecek"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nın Samsun'u dünya spor sahnesinde öne çıkaracak önemli bir buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

        Profesyonel kadın tenisçilerin burada yarışmasıyla Samsun'un bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya sergileyeceğine dikkati çeken Doğan, "Samsun, güçlü bir spor şehri kimliğiyle de adından söz ettiren bir marka. Şehrimiz, gerçekleştirdiği büyük atılımlarla, ulusal ve uluslararası pek çok büyük organizasyonun güvenilir ve vazgeçilmez adresi haline geldi. Bizim temel hedefimiz, Samsun'un marka değerini güçlendirmek, şehri uluslararası alanda bir spor destinasyonu olarak konumlandırmak. Bu hedef doğrultusunda, Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Kadınlar Tenis Birliğinin resmi takviminde yer alan bu prestijli organizasyonun, dünyanın dört bir yanından, alanının en önemli yıldızlarını Samsun'da buluşturduğunu vurgulayan Doğan, turnuvanın final aşamalarından elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını ve tüm maçlar ise halka açık ve ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.

        Çek oyuncu Karolina Pliskova da Samsun'da keyifli zaman geçirdiğini ifade ederek, maçları tüm spor severleri davet etti.

        Milli tenisçi İpek Öz de Türkiye'de düzenlenen 4. WTA turnuvası olduğunu vurgulayarak, "Diğer 3 tanesi Antalya’da yapıldı. Biz Türk tenisçiler için bu turnuvalar çok önemli. Çünkü sıralamada biraz daha yükselme şansımız oluyor. Karolina, dünyada 1 numaraya kadar yükseldi. Buradaki birçok çocuğa örnek oluyor. Onu izleyerek mutlaka tenise başlamak isteyenler olacaktır." ifadelerini kullandı.

