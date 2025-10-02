Vezirköprü Ziraat Odasında Gültekin Kaya dönemi

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanlığına Gültekin Kaya seçildi.

Arslan Kaya'nın bir süre önce hayatını kaybetmesi nedeniyle Vezirköprü Ziraat Odası Başkanlığı için seçim yapıldı.

Vezirköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulunca yapılan seçimde aday olan Kamil Öncel 3, Kaya ise 4 oy aldı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Gültekin Kaya, hayatını kaybeden eski başkanları Arslan Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyerek, aldığı hizmet bayrağını en iyi şekilde taşımaya çalışacağını söyledi.

Yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Kaya, yapılan oylamada kaybedenin bulunmadığını, kazananın ise Vezirköprü Ziraat Odası ve çiftçiler olduğunu kaydetti.