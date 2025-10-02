Terme'de 25 metrelik yeni bulvar için çalışmalar başladı

Terme ilçesinde trafik sorununu çözmek ve şehirleşmeye katkı sağlamak amacıyla 25 metrelik yeni bulvar yolu ile bağlantı köprüsü çalışmaları başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yeni hastane kavşağından başlayacak bulvar yolu, Fenk, Yeni ve Çay mahallelerini birbirine bağlayarak Samsun-Ordu karayoluna çıkış sağlayacak.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, proje alanında incelemede bulunarak, "Yeni bulvar yolu, Terme’nin omurgasını oluşturacak. Amacımız ilçemizi modern bir şehircilik konseptine kavuşturmak ve inşaat sektörünü canlandıracak yeni imar alanları açmak. Bu proje, sadece ulaşımı değil, sosyal yaşamı da olumlu etkileyecek." dedi.

Projede şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak Fenk ve Yenimahalle bağlantı köprüsünün yapımının Devlet Su İşleri (DSİ) katkılarıyla devam ettiği anlatan Kul, yol ve köprünün yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.