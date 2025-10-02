Vezirköprü'de Sırbaşmak Mahallesi'nde yapılan caminin temeli atıldı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından caminin temeli atıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, cami yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Temel atma törenine Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Belediye Meclis Üyesi Eyüp Akdoğan, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Halil Kılınç ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.