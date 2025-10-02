Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de Sırbaşmak Mahallesi'nde yapılan caminin temeli atıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Sırbaşmak Mahallesi'nde inşa edilecek yeni caminin temeli, törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 19:37 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:37
        Vezirköprü'de Sırbaşmak Mahallesi'nde yapılan caminin temeli atıldı
        Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Sırbaşmak Mahallesi'nde inşa edilecek yeni caminin temeli, törenle atıldı.

        Temel atma törenine Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Belediye Meclis Üyesi Eyüp Akdoğan, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Halil Kılınç ile vatandaşlar katıldı.

        Gül, burada yaptığı konuşmada, cami yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından caminin temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

