Samsun'da "Bed-i Besmele" töreni düzenlendi

Bafra Müftülüğü, programın düzenlenmesinde emeği geçen Minik Kalpler Kur'an Kursu öğreticilerine, cami görevlilerine ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda minik öğrencilere belgeleri verildi. Din hizmetleri uzmanı Süleyman Dinçer'in yaptığı dua sonrasında program, çocuklara pamuk şeker ikramı ile sona erdi.

Bafra İlçe Müftülüğüne bağlı Minik Kalpler 4-6 yaş Kur’an Kursu tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Nuri İbrahim Camisi'ne geldi.

