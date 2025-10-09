Samsun'da özel bireylere ev içi tutunma aparatı desteği
Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için ev içi tutunma aparatlarını ücretsiz sağlıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için ev içi tutunma aparatlarını ücretsiz sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özel bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı riskleri azaltmak amacıyla "Büyükşehirle Tutun Güvende Kal" sloganıyla özellikle banyo ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde kayma ve düşme riskini önlemek için evlerde dayanıklı tutunma aparatları, duvar kolları ve yardımcı ekipmanlar ücretsiz olarak monte ediliyor.
Özel bireylerin yaşam alanlarında daha güvenli ve bağımsız hareket etmelerini hedefleyen projeye başvuruları, 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılabiliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.