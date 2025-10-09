Habertürk
        Samsun'da ağaçlık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ağaçlık alana düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 09.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:47
        Samsun'da ağaçlık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ağaçlık alana düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Hasan Altan'ın (31) kullandığı 16 ARH 11 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Karşı şeride savrulan otomobil, banket dışındaki ağaçlık alana düştü.

        Kazada sürücü Hasan Altan ile yanındaki Hamdi Altan (61) yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

