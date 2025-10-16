Samsun'da kamyonet ile çarpışan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı.
Ü.Ç'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AEZ 262 plakalı halk otobüsü, Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar yolunda F.S. yönetimindeki 55 ANE 447 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, halk otobüsünde bulunan yolcular H.D. (64) ve H.K. (72) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
