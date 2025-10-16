Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kamyonet ile çarpışan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı.

        Giriş: 16.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:41
        Samsun'da kamyonet ile çarpışan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı.

        Ü.Ç'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AEZ 262 plakalı halk otobüsü, Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar yolunda F.S. yönetimindeki 55 ANE 447 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, halk otobüsünde bulunan yolcular H.D. (64) ve H.K. (72) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

